Запорожье обстреляли БпЛА и баллистикой, в городе пожар
- Запорожье подверглось обстрелу с использованием БпЛА и баллистических ракет.
- Это вызвало пожар в одном из жилых районов.
Враг прибегнул к воздушной атаке на Запорожье ночью 15 апреля. В городе и области гремели взрывы.
О последствиях рассказали в Запорожской ОВА. Вот какая есть информация на данный момент.
Что известно об обстреле Запорожья ночью 15 апреля?
В Запорожье и области воздушная тревога продолжалась почти с 1 часа ночи 15 апреля из-за различных воздушных угроз. Воздушные силы информировали об ударных БпЛА российской армии, которые угрожали региону. Также мониторы писали о спусках баллистики.
В 04:42 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал, что в результате обстрела в одном из жилых районов областного центра произошел пожар. К тому времени атака продолжалась и дальше.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Ночью серия взрывов раздавалась также в Днепре. О последствиях – известно о пожаре в админздании.
- Киевскую область тоже атаковали беспилотники России. ПВО отражали налет БпЛА, раздавались взрывы.
- Город Черкассы одновременно с этим подвергся удару дронов. Произошли падения вражеских целей на разных локациях.