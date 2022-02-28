Взвешенный точечный шаг, – Венедиктова об освобождении из-под стражи заключенных с боевым опытом

Ирина Венедиктова заявила, что освобождение из-под стражи заключенных с боевым опытом для того, чтобы они принимали участие в защите государства, – это не массовая акция, а взвешенный точечный шаг.

Об этом генеральный прокурор Украины сообщила в видеообращении, обнародованном 28 февраля.

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Населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, – не стоит. А тем, кто отбывает наказание, надеяться на день открытых дверей,

– сказала она.

Ирина Венедиктова пояснила, что каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014–2015 годах и является ожесточенным противником "русского мира". По ее словам, "по каждому из них индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ними".

Ирина Венедиктова записала видеообращение: смотрите видео