Про це генеральна прокурорка України повідомила у відеозверненні, оприлюдненому 28 лютого.
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Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, – не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на день відкритих дверей,
– сказала вона.
Ірина Венедіктова пояснила, що кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО в 2014 – 2015 роках і є запеклим противником "руского міра". За її словами, "по кожному із них індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними".
Ірина Венедіктова записала відеозвернення: дивіться відео