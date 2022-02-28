Про це генеральна прокурорка України повідомила у відеозверненні, оприлюдненому 28 лютого.

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Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, – не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на день відкритих дверей,

– сказала вона.

Ірина Венедіктова пояснила, що кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО в 2014 – 2015 роках і є запеклим противником "руского міра". За її словами, "по кожному із них індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними".

Ірина Венедіктова записала відеозвернення: дивіться відео