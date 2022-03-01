Walt Disney Company больше не будет показывать свои фильмы в России

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney Company сделала заявление из-за войны, которую Россия начала против Украины. Компания не будет показывать свои фильмы в России.

Соответствующую информацию обнародовали в твиттере компании в ночь на 1 марта. Это произошло после 5 дней войны.

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Disney не будет показывать свои фильмы в России

Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Покраснение" от Pixar. Мы будем принимать следующие решения в зависимости от ситуации,

– говорится в сообщении компании.

Также компания объяснила: "Учитывая масштабы возникающего кризиса беженцев, мы работаем с нашими партнерами из неправительственных организаций, чтобы оказать беженцам срочную и другую гуманитарную помощь".



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