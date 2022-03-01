Відповідну інформацію оприлюднили у твітері компанії у ніч проти 1 березня. Це трапилось після 5 днів війни.

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Disney не показуватиме свої фільми в Росії

Ми призупиняємо випуск прокатних фільмів у Росії, у тому числі майбутній "Почервоніння" від Pixar. Ми ухвалюватимемо наступні рішення залежно від ситуації,

– мовиться у повідомленні компанії.

Також компанія пояснила: "Враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

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