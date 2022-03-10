Western Union приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Компания Western Union вместе со всем миром осуждает вторжение России в Украину. Поэтому решила прекратить деятельность в стране агрессоре и помогающей ей Беларуси.

Последние недели компания Western Union поддерживала украинских клиентов, в том числе беженцев, всеми возможными способами.

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В частности, компания отменила комиссию за перевод средств и делала пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Позиция Western Union

В конце концов, в свете продолжающихся трагических последствий длительного нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси,

– заявили в компании.

В Western Union добавили, что их приоритетами остаются благосостояние и безопасность сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины.

Western Union

Western Union является мировым лидером в области трансграничных валютных переводов и платежей.

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