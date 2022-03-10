Останні тижні компанія Western Union підтримувала українських клієнтів, зокрема біженців, усіма можливими способами.

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Зокрема компанія скасувала комісію за переказ коштів та робила пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Позиція Western Union

Зрештою, у світлі трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, які продовжуються, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі,

– заявили в компанії.

У Western Union додали, що їхніми пріоритетами залишаються добробут та безпека їхніх співробітників, а також продовження підтримки народу України.

Western Union Компанія Western Union є світовим лідером у галузі транскордонних валютних переказів та платежів.

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