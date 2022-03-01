Wizz Air выдает беженцам из Украины бесплатные билеты: выделили 100 тысяч мест

В компании Wizz Air 1 марта заявили о своей готовности помогать беженцам из Украины. Речь идет о предоставлении бесплатных билетов на их рейсы.

О готовности авиаперевозчика помочь украинцам написали на странице компании 1 марта. Там сказали, что уже выделили для этого 100 мест по разным направлениям.

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Также создали "спасательные билеты"

Что касается бесплатных мест на рейсах, то это распространяется на коротко-магистральные рейсы, вылетающие из соседних с Украиной государств:

Польша;

Словакия;

Венгрия;

Румыния.

Однако лоукостер указал, что понимает – многие уже начали направляться с пересадками к своему месту назначения. Тем беженцам, которые уже не на территории соседних государств, предлагают купить спасательные билеты. Они стоят 29,99 или 69,99 евро.

WIZZ стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было,

– написали на странице компании.

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