Про готовність авіаперевізника допомогти українцям написали на сторінці компанії 1 березня. Там сказали, що вже виділили для цього 100 місць за різними напрямами.

До теми Найбільша криза з часів Балканських воєн: в ООН нарахували вже 520 тисяч біженців з України

Також зробили "рятувальні квитки"

Щодо безкоштовних місць на рейсах, то це поширюється на коротко-магістральні рейси, які вилітають із сусідніх з Україною держав:

Польща;

Словаччина;

Угорщина;

Румунія.

Проте лоукостер вказав, що розуміє – багато людей уже почали прямувати з пересадками до свого місця призначення. Тим біженцям, які вже не на території сусідніх держав, пропонують купити рятувальні квитки. Вони вартують 29,99 або 69,99 євро.

WIZZ прагне допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було,

– написали на сторінці компанії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!