Wizz Air Hungary начала летать над Черным морем под ответственностью Украины

Известная авиакомпания Wizz Air Hungary с 28 июля начала выполнять полеты в Симферопольском районе над открытыми водами Черного моря. Это позволяет значительно сэкономить время полета и топливо.

Как пояснил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак, за безопасность полетов в этом регионе берет ответственность Украина.

Важно Россия ввела ограничения на полеты над частями Крыма и Черного моря

Ярмак отметил, что преимуществ в таком решении Wizz Air Hungary есть немало. Среди основных:

безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги,

подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации,

кратчайшие маршруты,

уменьшены время полета и расходы на топливо.

Это те преимущества использования воздушного пространства под ответственностью Украины, которые получают пользователи воздушного пространства! Надеюсь, что эту эстафету подхватит Wizz Air UK,

– написал он.



Wizz Air Hungary начала летать в Симферопольском РПИ / Фото Андрея Ярмака

По словам Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air Hungary, также выполняет полеты в Симферопольском РПИ над Черным морем под ответственностью Украины.

Отметим, что уже 7 лет авиакомпании не осуществляют международные рейсы в Крым. Все из-за санкций, введенных после оккупации полуострова Россией.