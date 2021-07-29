Як пояснив голова "Украероруху" Андрій Ярмак, за безпеку польотів у цьому регіоні бере відповідальність Україна.
Важливо Росія ввела обмеження на польоти над частинами Криму і Чорного моря
Ярмак зазначив, що переваг у такому рішенні Wizz Air Hungary є чимало. Серед основних:
- безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги,
- підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації,
- найкоротші маршрути,
- зменшені час польоту та витрати на паливо.
Це ті переваги використання повітряного простору під відповідальністю України, які отримують користувачі повітряного простору! Сподіваюся, що цю естафету підхопить Wizz Air UK,
– написав він.
Wizz Air Hungary почала літати в Сімферопольському РПІ / Фото Андрія Ярмака
За словами Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air Hungary, також виконує польоти в Сімферопольському РПІ над Чорним морем під відповідальністю України.
Зауважимо, що вже 7 років авіакомпанії не здійснюють міжнародні рейси в Крим. Все через санкції, введені після окупації півострова Росією.