Як пояснив голова "Украероруху" Андрій Ярмак, за безпеку польотів у цьому регіоні бере відповідальність Україна.

Важливо Росія ввела обмеження на польоти над частинами Криму і Чорного моря

Ярмак зазначив, що переваг у такому рішенні Wizz Air Hungary є чимало. Серед основних:

безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги,

підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації,

найкоротші маршрути,

зменшені час польоту та витрати на паливо.

Це ті переваги використання повітряного простору під відповідальністю України, які отримують користувачі повітряного простору! Сподіваюся, що цю естафету підхопить Wizz Air UK,

– написав він.



Wizz Air Hungary почала літати в Сімферопольському РПІ / Фото Андрія Ярмака

За словами Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air Hungary, також виконує польоти в Сімферопольському РПІ над Чорним морем під відповідальністю України.

Зауважимо, що вже 7 років авіакомпанії не здійснюють міжнародні рейси в Крим. Все через санкції, введені після окупації півострова Росією.