Wizz Air продолжил отмену рейсов в и из Украины: назвали дату
Источник:Wizz Air
Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Украину и из страны. Сначала отмена должна была продолжаться до 26 марта 2022 года включительно.
Однако теперь запрет на полеты продлили. Он будет действовать до июня 2022 года.
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Соответствующая информация содержится в системе бронирования авиакомпании.
Что делать тем, кто уже купил билеты
Люди, успевшие купить билеты до 1 июня, получили от компании предложение:
- обменять их на рейсы с более поздней датой;
- или вернуть деньги;
- или положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с добавкой в 20%.
Основной конкурент Wizz Air – ирландская авиакомпания Ryanair – отказалась от всех рейсов в Украину и из страны, в частности из аэропортов Киев, Львов и Одесса, на неограниченный срок.
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