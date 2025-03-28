World Press Photo 2025 ошеломил сравнением раненого "ДНРовца" и девочки из Купянска

Результаты Международного конкурс документальной фотографии World Press Photo стали сплошным разочарованием. Отличия впервые с начала полномасштабной войны получили два российских фотографа.

Так, один из лауреатов, Михаил Терещенко, фотокорреспондент пропагандистского информагенства ТАСС, одержал победу в категории Фотографические истории за серию "Протесты в Грузии". Россиянка Алена Кардаш, которая живет в Германии, стала победительницей в категории Долгосрочные проекты за серию снимков "Пахнет дымом с Родины", в которой исследует оторванность современной России от реальности, где война называется "спецоперацией", передает 24 Канал со ссылкой на World Press Photo.

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В Украине отреагировали на награды для россиян

Так, Украинская Ассоциация профессиональных фотографов опубликовала заявление, в котором отреагировала на результаты конкурса. Там отметили, что вознаграждая российских фотографов, которые являются носителями государственной идеологии России, конкурс способствует способствует подмене понятий: "вместо осуждения агрессора акцентирует на сочувствии к нему".

Журналистка Кристина Бердинских также обратила внимание, что лауреат Михаил Терещенко называет оккупацию Мариуполя освобождением.

Циничное сравнение сепаратиста и маленькой украинки

Отдельное возмущение в Украине вызвало то, как именно жюри охарактеризовали работы-победители. Ими стали фотографии двух немецких фотографов, которые жюри решило рассматривать в тандеме.

Первое фото сделал немецкий фотограф Флориан Бахмайер. На нем 6-летняя Ангелина, переселенка из прифронтового Купянска. Девочка страдает паническими атаками из-за войны.

6-летняя Ангелина из Купянска / Фото Florian Bachmeier

Автором второго фото является немецкий фотограф Нанна Хайтманн, которая работает на The New York Times и живет в Москве. На снимке раненый "ДНРовец" в стабилизационном пункте где-то под Бахмутом на оккупированной россиянами территории.

Раненый "ДНРовец" в оккупированном Бахмуте / Фото Nanna Heitmann

Так вот, жюри конкурса назвали эти фото "визуальной парой", которая фиксирует различные измерения "конфликта".

Украинский фотограф Сергей Коровайный, который документирует преступления России в Украине, не скрывал своего разочарования результатами конкурса. Он подчеркнул, что фактически жюри конкурса отождествляет жертву – маленькую Ангелину – и агрессора – российского оккупанта, причину смертей и страданий украинцев.

И европейское жюри, где председательствует опытный фотограф Finbarr O'Reilly, который сам много раз снимал страдания украинцев, решает их совместить. Поставить вместе. Образовать ТАНДЕМ. Потому что они так похожи визуально, правда? Да и смысл такой же, правда? Русские мальчики же тоже страдают. С моей точки зрения – это неэмпатичная, поверхностная, натянутая за счет визуального сходства манипуляция, убирающая ответственность за захватническую российскую войну в Украине с "простых россиян" – военных и гражданских,

– написал Коровайный.