Так, один з лауреатів, Михайло Терещенко, фотокореспондент пропагандистського інформагенства ТАСС, здобув перемогу в категорії Фотографічні історії за серію "Протести в Грузії". Росіянка Альона Кардаш, яка мешкає в Німеччині, стала переможницею в категорії Довгострокові проєкти за серію знімків "Пахне димом з Батьківщини", у якій досліджує відірваність сучасної Росії від реальності, де війна називається "спецоперацією", передає 24 Канал із посиланням на World Press Photo.

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В Україні відреагували на нагороди для росіян

Так, Українська Асоціація професійних фотографів опублікувала заяву, у якій відреагувала на результати конкурсу. Там наголосили, що винагороджуючи російських фотографів, які є носіями державної ідеології Росії, конкурс сприяє сприяє підміні понять: "замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього".

Журналістка Крістіна Бердинських також звернула увагу, що лауреат Михайло Терещенко називає окупацію Маріуполя визволенням.

Цинічне порівняння сепаратиста і маленької українки

Окреме обурення в Україні викликало те, як саме журі охарактеризували роботи-переможці. Ними стали світлини двох німецьких фотографів, які журі вирішило розглядати у тандемі.

Перше фото зробив німецький фотограф Флоріан Бахмайер. На ньому 6-річна Ангеліна, переселенка з прифронтового Куп'янська. Дівчинка страждає на панічні атаки через війну.

6-річна Ангеліна з Куп'янська / Фото Florian Bachmeier

Авторкою другого фото є німецька фотографиня Нанна Хайтманн, яка працює на The New York Times і живе у Москві. На знімку поранений "ДНРовець" в стабілізаційному пункті десь під Бахмутом на окупованій росіянами території.

Поранений "ДНРівець" в окупованому Бахмуті / Фото Nanna Heitmann

Так-от, журі конкурсу назвали ці фото "візуальною парою", яка фіксує різні виміри "конфлікту".

Український фотограф Сергій Коровайний, який документує злочини Росії в Україні, не приховував свого розчарування результатами конкурсу. Він підкреслив, що фактично журі конкурсу утотожнює жертву – маленьку Ангеліну – та агресора – російського окупанта, причину смертей і страждань українців.

І європейське журі, де головує досвідчений фотограф Finbarr O'Reilly, який сам багато разів знімав страждання українців, вирішує їх поєднати. Поставити разом. Утворити ТАНДЕМ. Бо вони так схожі візуально, правда? Да і сенс такий самий, правда? Російські хлопчики ж теж страждають. З моєї точки зору – це неемпатична, поверхнева, натягнута за рахунок візуальної подібності маніпуляція, що прибирає відповідальність за загарбницьку російську війну в Україні з "простих росіян" – військових та цивільних,

– написав Коровайний.