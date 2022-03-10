Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию по меньшей мере вдвое
10 марта 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:Financial Times
Россия из-за нападения на Украину оказывается в полной изоляции. Похоже, скоро там будут проблемы даже со смартфонами.
У россиян, видимо, вся надежда была на Китай и их продукцию. Но корпорации там, если не полностью покинули российский рынок, то сократили поставки продукции.
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В частности, говорится о том, что китайские корпорации Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию.
При этом, их стали завозить меньше по крайней мере в два раза.
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