У росіян, мабуть, вся надія була на Китай та їхню продукцію. Але корпорації там, якщо не повністю покинули російський ринок, то скоротили поставки продукції.

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Зокрема, мовиться про те, що китайські корпорації Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили постачання смартфонів до Росії.

При цьому, їх стали завозити менше принаймні у два рази.



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