Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 поступил в продажу в Украине
Смартфон Xiaomi Mi 8 называют одним из самых ожидаемых флагманов этого года. Его презентовали еще в конце мая. 22 августа Mi 8 наконец поступил в продажу в Украине.
Xiaomi Mi8 получил 6,21-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Устройство имеет сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп + 12 Мп. Фронтальная камера тоже имеет разрешение на 12-Мп.
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Смартфон получил флагманский чипсет Snapdragon 845. Также смартфон имеет 6 Гбайт оперативной памяти и модификации на 64, 128 и 256 Гбайт флеш-памяти. Девайс работает с установленной версией Android 8.1 Oreo и обновленной прошивкой MIUI 10.
Xiaomi Mi 8: обзор
Как сообщили инженеры, флагман получил расширенную функцию распознавания лица, которая должна быть гораздо точнее, чем в других Android-смартфонах. Кроме того, на задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. Устройство работает на батарее емкостью на 3400 мАч.
Xiaomi Mi 8: цена в Украине
Модификацию флагмана с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 13999 гривен. Сейчас доступны два варианта цветов: черный и синий.
Xiaomi Mi 8 стоит 14 тысяч гривен
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