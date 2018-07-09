Xiaomi Mi Max 3 показали в новом видео: выглядит смартфон эффектно

Компания Xiaomi пока не делает никаких заявлений относительно дизайна, характеристик и даже даты презентации нового смартфона Mi Max 3. При этом в сети появляются все больше фото и видео, проливающие свет на характеристики новинки.

В частности, недавно появилось еще одно видео, на котором показан Xiaomi Mi Max 3 в золотистом цвете.



Об этом пишет prostotech.com.

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На кадрах можно хорошо разглядеть дизайн телефона. Как свидетельствуют кадр, Mi Max 3 получил классический металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Там же размещена двойная вертикальная камера со светодиодной вспышкой.



Xiaomi Mi Max 3 показали в новом видео

Размер экрана имеет соотношение 18: 9, без выреза. Также по сравнению с рукой мы можем представить размеры. Кадры доказывают, что Mi Max 3 стал самым большим смартфоном, который производит компания Xiaomi, получив диагональ дисплея 6,9 дюймов.



Как можно разглядеть на наклейке, устройство получит и мощную батарею на 5500 мАч.

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