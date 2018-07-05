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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11

43 Читати новину українською
Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11
Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11 / Фото из свободных источников

Стало известно, что компания Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11, которую должны представить в мае – июне 2019 года.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Инсадерам удалось выяснить, что работа над данной ОС только началась. К концу лета руководство Xiaomi должно решить, на что будет сделан основной акцент и какие нововведения ждут пользователей. После чего проект отдадут на разработку профессионалам, которые будут реализовывать все задумки руководства.

Известно, что большое внимание в новой ОС китайская корпорация уделит технологии искусственного интеллекта. Также существует мнение, что пользователей ждет новый минималистичный интерфейс, который станет еще лучше, чем в прошивке MIUI 10, релиза которой сейчас ждут все владельцы смартфонов от компании Xiaomi.

Поскольку MIUI 10 была представлена ​​публике 31 мая, а MIUI 9 – 10 августа, то есть все основания полагать, что новая операционная система выйдет в свет только в середине следующего года. Впрочем, в последнее время Xiaomi очень часто нарушает сроки выпуска новых устройств, поэтому может случиться и так, что MIUI 11 станет доступна для загрузки и установки в первой половине следующего года. Однако это лишь предположение.

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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