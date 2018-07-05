Стало известно, что компания Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11, которую должны представить в мае – июне 2019 года.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Инсадерам удалось выяснить, что работа над данной ОС только началась. К концу лета руководство Xiaomi должно решить, на что будет сделан основной акцент и какие нововведения ждут пользователей. После чего проект отдадут на разработку профессионалам, которые будут реализовывать все задумки руководства.

Известно, что большое внимание в новой ОС китайская корпорация уделит технологии искусственного интеллекта. Также существует мнение, что пользователей ждет новый минималистичный интерфейс, который станет еще лучше, чем в прошивке MIUI 10, релиза которой сейчас ждут все владельцы смартфонов от компании Xiaomi.

Поскольку MIUI 10 была представлена ​​публике 31 мая, а MIUI 9 – 10 августа, то есть все основания полагать, что новая операционная система выйдет в свет только в середине следующего года. Впрочем, в последнее время Xiaomi очень часто нарушает сроки выпуска новых устройств, поэтому может случиться и так, что MIUI 11 станет доступна для загрузки и установки в первой половине следующего года. Однако это лишь предположение.

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