Xiaomi представила холодильник со встроенным планшетом: фото
Китайская компания Xiaomi представила свой новый холодильник, который разработала компания Viomi. Объем холодильника – 462 литра. Он также имеет встроенный 10.1 дюймовый планшет.
Об этом пишет издание prostotech.com.
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Холодильник состоит из трех секций. Его двигатель очень тихий и имеет всего лишь 36 dB. Также преимуществом устройства является экономия электроэнергии – потребление энергии составляет 0.96 kWh в час.
Холодильник имеет встроенный планшет
Конечно, холодильником, как и большинством современной техники Xiaomi, можно управлять с помощью смартфона.
Также в холодильнике стоят фильтры, очищающие воздух в нем почти на 100%.
Стоимость холодильника от Xiaomi составляет 705 долларов, или 18 300 гривен.
Стоимость – 705 долларов