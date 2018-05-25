Xiaomi представила холодильник со встроенным планшетом: фото

Китайская компания Xiaomi представила свой новый холодильник, который разработала компания Viomi. Объем холодильника – 462 литра. Он также имеет встроенный 10.1 дюймовый планшет.

Об этом пишет издание prostotech.com.

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Холодильник состоит из трех секций. Его двигатель очень тихий и имеет всего лишь 36 dB. Также преимуществом устройства является экономия электроэнергии – потребление энергии составляет 0.96 kWh в час.

Холодильник имеет встроенный планшет



Конечно, холодильником, как и большинством современной техники Xiaomi, можно управлять с помощью смартфона.



Также в холодильнике стоят фильтры, очищающие воздух в нем почти на 100%.



Стоимость холодильника от Xiaomi составляет 705 долларов, или 18 300 гривен.

Стоимость – 705 долларов