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Xiaomi представила холодильник со встроенным планшетом: фото

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Xiaomi представила новый холодильник
Xiaomi представила новый холодильник / prostotech.com

Китайская компания Xiaomi представила свой новый холодильник, который разработала компания Viomi. Объем холодильника – 462 литра. Он также имеет встроенный 10.1 дюймовый планшет.

Об этом пишет издание prostotech.com.

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Холодильник состоит из трех секций. Его двигатель очень тихий и имеет всего лишь 36 dB. Также преимуществом устройства является экономия электроэнергии – потребление энергии составляет 0.96 kWh в час.

Холодильник від Xiaomi

Холодильник имеет встроенный планшет

Конечно, холодильником, как и большинством современной техники Xiaomi, можно управлять с помощью смартфона.

Также в холодильнике стоят фильтры, очищающие воздух в нем почти на 100%.

Стоимость холодильника от Xiaomi составляет 705 долларов, или 18 300 гривен.

Холодильник від Xiaomi

Стоимость – 705 долларов

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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