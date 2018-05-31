Xiaomi представила MIUI 10: какие смартфоны и когда получат прошивку

31 мая в Китая состоялась закрытая презентация, во время которой компания Xiaomi презентовала операционную систему MIUI 10 для своих смартфонов. При этом протестировать новую прошивку некоторые пользователи смогут уже в июне.

Поэтому владельцы смартфонов Xiaomi получат поддержку искусственного интеллекта при работе с камерой. Он должен повысить качество фотографий как на основной так и на фронтальной камерах.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции

Еще одно заметное обновление касается экрана многозадачности, который теперь пролистывается вертикально, а не горизонтально.

Особое внимание прошивке MIUI 10 уделили поддержке жестов и адаптации всего интерфейса в вытянутых вертикально экранов.

Как пишет издание akket.com, ссылаясь на собственные источники, уже с 1 июня стартует закрытое бета-тестирование прошивки MIUI 10. А в конце этого месяца состоится открытое, тогда установить новую прошивку смогут владельцы следующих смартфонов: Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 и Redmi Note 5.

Читайте также: Xiaomi официально представила Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена впечатляющая

Уже в конце июля можно будет скачать тестовую версию MIUI 10 на следующие модели смартфонов: Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A , Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S / 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X и Redmi Note 3 Pro.

Когда состоится релиз финальной стабильной версии операционной системы MIUI 10 пока неизвестно.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно