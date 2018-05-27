Xiaomi представила новые "умные" телевизоры: цены приятно удивляют

В Китае презентовали новые смарт-телевизоры Xiaomi. Компания представила две модели Mi TV 4S, которые имеют диагональ 55 и 43 дюйма, 55-дюймовый Mi TV 4X и 32-дюймовый Mi TV 4C.

Об этом сообщает gizmochina.

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Из всех новинок только у 55-дюймового Xiaomi Mi TV 4S экран имеет изогнутую форму с радиусом кривизны 4000R. Его дисплей имеет разрешение 4K и поддержку HDR. За звук отвечает аудиосистема из двух динамиков мощностью по 8 Вт с поддержкой декодирования H. 264 / 265 и Dolby Audio / DTS-HD. "Мозгом" телевизора выступает 64-битный 4-ядерный процессор с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. Стоимость 55-дюймового Xiaomi Mi TV 4S составляет 516 долларов (около 13 470 гривен).

Изогнутый 55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Также была представлена 43-дюймовая версия Mi TV 4S, которая отличается от предыдущего телевизора плоской формой 4K-экрана, 1 ГБ оперативной памяти и динамиками мощностью по 6 Вт. Его стоимость составляет 281 долларов (около 7 335 гривен).

55-дюймовый Xiaomi Mi TV 4X оснащен 4K-дисплеем с поддержкой HDR и тонкими рамками по периметру. По всем характеристикам он схож с 55-дюймовым Mi TV 4S. Телевизор будет продаваться по цене 438 долларов (около 11 435 гривен).

Xiaomi презентовала 4 новых телевизора

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Самым доступным решением из представленных новинок стал 32-дюймовый Xiaomi Mi TV 4C. В нем используется панель с разрешением 1366 х 768 пикселей и углами обзора 178 градусов. Аппарат оснащен 1 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 4 ГБ. Из разъемов у него есть два порта HMDI, один USB и 3,5-мм аудиовыход. Телевизор оборудован двумя динамиками по 8 Вт и поддержкой DTS-HD. Его стоимость составляет 156 долларов (около 4 070 гривен).

Стоит отметить, что все цены указаны исключительно для китайского рынка. Когда они появятся на прилавках европейских магазинов, пока не известно.