Xiaomi представила стильную и очень быструю соковыжималку

Китайская корпорация Xiaomi представила еще одну интересную вещь, которая пригодится на каждой кухне, – соковыжималку, которая может приготовить сок всего за полминуты.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Внешне техника выглядит очень стильно: белый корпус и изящные линии, поэтому она легко вписывается в любой кухонный интерьер. Габариты новинки – 285х284х418 мм, вес – 17,2 кг.

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Чтобы запустить процесс приготовления сока, нужно нарезанные кусочки овощей или фруктов поместить в специальную емкость. Далее ее опускают в другой мягкий контейнер, длинный носик которого опущен в отверстие и направлен в сторону стакана. Поэтому пользователю нужно лишь нажать на кнопку старта, и запускается работа пресса, который всего за 36 секунд выжмет сок.

Соковыжималка впишется в любой интерьер

Еще одним преимуществом соковыжималки Xiaomi стало то, что ее очень удобно мыть – очистка требует только съемные пакеты.

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