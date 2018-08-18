16:59
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 18°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Xiaomi представила стильную и очень быструю соковыжималку

90 Читати новину українською
Xiaomi представила стильную и очень быструю соковыжималку
Xiaomi представила стильную и очень быструю соковыжималку / prostotech.com

Китайская корпорация Xiaomi представила еще одну интересную вещь, которая пригодится на каждой кухне, – соковыжималку, которая может приготовить сок всего за полминуты.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Внешне техника выглядит очень стильно: белый корпус и изящные линии, поэтому она легко вписывается в любой кухонный интерьер. Габариты новинки – 285х284х418 мм, вес – 17,2 кг.

Читайте также: 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят

Чтобы запустить процесс приготовления сока, нужно нарезанные кусочки овощей или фруктов поместить в специальную емкость. Далее ее опускают в другой мягкий контейнер, длинный носик которого опущен в отверстие и направлен в сторону стакана. Поэтому пользователю нужно лишь нажать на кнопку старта, и запускается работа пресса, который всего за 36 секунд выжмет сок.

Xiaomi представила стильну і дуже швидку сокодавку

Соковыжималка впишется в любой интерьер

Еще одним преимуществом соковыжималки Xiaomi стало то, что ее очень удобно мыть – очистка требует только съемные пакеты.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Бытовая техника Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В чем реальная проблема с "евробляхерами"
сегодня, 16:00 В чем реальная проблема с "евробляхерами"
Ілля Кенігштейн
"До бідності і зубожіння": від чого втікають українці і за чим женеться Україна
сегодня, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого втікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сегодня, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сегодня, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыхание
сегодня, 10:02 Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыхание
Ірина Вихрущ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук