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Xiaomi презентовала акустическую систему: цена приятно удивляет

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Xiaomi презентовала акустическую систему: характеристики, цена
Xiaomi презентовала акустическую систему: характеристики, цена / Фото из открытых источников

В ассортименте китайской компании Xiaomi появится очередная новинка – акустическая система для персональных компьютеров и мобильных устройств. Комплект включает два динамика мощностью 12 Вт каждый. Для передачи сигнала может использоваться беспроводная связь Bluetooth; радиус действия достигает 10 метров. Кроме того, предусмотрен стандартный аудиоразъем.

Об этом сообщает Youpin.

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Стоит отметить, что для новинки заявлена поддержка аудиокодека aptX, который обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).

Xiaomi перзентувала акустичну систему
Xiaomi перзентовала акустическую систему

Аудиосистему можно использовать в паре с настольными компьютерами, ноутбуками, смартфонами и планшетами. Встроенный микрофон позволяет осуществлять даже телефонные переговоры.

Акустична система від Xiaomi ​відтворює звук у високій якості
Акустическая система от Xiaomi воспроизводит звук в высоком качестве

Динамики выполнены в минималичном стиле. Они оснащены корпусом из алюминиевого сплава. На одной из колонок расположены кнопки регулировки громкости. Предусмотрен лишь один вариант цветового исполнения – серебристо-черный. А сами динамики можно располагать в горизонтальной или вертикальной ориентации.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене в 60 долларов (около 1 590 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Китай Xiaomi
Источник: 24 Канал
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