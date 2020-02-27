Как выглядели украинские политики в 90-х: фото, которые вас удивят

Немало имен политиков, часть из которых и сегодня не исчезают с экранов, достаточно громко звучали еще в девяностых. За эти годы изменения видны не только в политических взглядах, но и образах политиков – однако не всех.

В течение девяностых многие фото политиков сделал украинский фотограф Валерий Милосердов. Фотографии автора появились в "Амнезии".

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Фотограф отмечает, что во времена Советского Союза в политической журналистике царил официоз и было трудно работать с властью. Во времена вновь сформированной независимой Украины фиксировать на фотографиях представителей новой власти было интересно, однако все равно не слишком легко.

Я застал эту первую демократическую волну новых политиков: когда зашел Чорновил, Кравчук, Плющ – они были достаточно открыты. Мне было интересно показать их как людей со своими недостатками (и сильными сторонами тоже); что это все-таки просто люди, а не небожители. Но политики очень обижались на эти снимки – когда ты фотографируешь, как они в носу ковыряются, целуются, курят и так далее,

– рассказал он.

Фото украинских политиков в 90-е



Петр Порошенко и Виктор Ющенко, 1997



Юлия Тимошенко, 2004



Ефим Звягильский, 1995



Павел Лазаренко, 1993



Виктор Пинчук, 1999

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Дмитрий Корчинский, 1991

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Леонид Кучма и Степан Хмара, 1994



Мустафа Джемилев, 1992



Вячеслав Чорновил, 1993



Леонид Кравчук, 2002



Леонид Кравчук и Иван Плющ, 1991

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