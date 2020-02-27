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      Как выглядели украинские политики в 90-х: фото, которые вас удивят

      - Читати новину українською
      Фото украинских политиков из 90-х / maximum.fm

      Немало имен политиков, часть из которых и сегодня не исчезают с экранов, достаточно громко звучали еще в девяностых. За эти годы изменения видны не только в политических взглядах, но и образах политиков – однако не всех.

      В течение девяностых многие фото политиков сделал украинский фотограф Валерий Милосердов. Фотографии автора появились в "Амнезии".

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      Фотограф отмечает, что во времена Советского Союза в политической журналистике царил официоз и было трудно работать с властью. Во времена вновь сформированной независимой Украины фиксировать на фотографиях представителей новой власти было интересно, однако все равно не слишком легко.

      Я застал эту первую демократическую волну новых политиков: когда зашел Чорновил, Кравчук, Плющ – они были достаточно открыты. Мне было интересно показать их как людей со своими недостатками (и сильными сторонами тоже); что это все-таки просто люди, а не небожители. Но политики очень обижались на эти снимки – когда ты фотографируешь, как они в носу ковыряются, целуются, курят и так далее,
      – рассказал он.

      Фото украинских политиков в 90-е

      Порошенко та Ющенко
      Петр Порошенко и Виктор Ющенко, 1997

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко, 2004

      Звягільський
      Ефим Звягильский, 1995

      Лазаренко
      Павел Лазаренко, 1993

      Пінчук
      Виктор Пинчук, 1999

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      Корчинський
      Дмитрий Корчинский, 1991

      Кучма і Хмара
      Леонид Кучма и Степан Хмара, 1994

      Джемілєв
      Мустафа Джемилев, 1992

      Чорновіл
      Вячеслав Чорновил, 1993

      Кравчук
      Леонид Кравчук, 2002

      Леонід Кравчук Іван Плющ
      Леонид Кравчук и Иван Плющ, 1991

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      Александр Мороз, 1994

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Вячеслав Чорновил Мустафа Джемилев Виктор Ющенко Леонид Кравчук Виктор Пинчук Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Курьезные новости Новости политики
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