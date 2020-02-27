Як виглядали українські політики в 90-х: фото, що вас здивують

Чимало імен політиків, частина з яких і сьогодні не зникають з екранів, досить гучно звучали ще в дев’яностих. За ці роки зміни видно не лише у політичних поглядах, але й образах політиків – однак не всіх.

Протягом дев’яностих багато фото політиків зробив український фотограф Валерій Мілосердов. Світлини автора з’явилися в "Амнезії".

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Фотограф зазначає, що у часи Радянського Союзу в політичній журналістиці панував офіціоз й було важко працювати з владою. За часів новосформованої незалежної України фіксувати на світлинах представників нової влади було цікаво, однак все одно не надто легко.

Я застав цю першу демократичну хвилю нових політиків: коли зайшов Чорновіл, Кравчук, Плющ – вони були досить відкриті. Мені було цікаво показати їх як людей зі своїми вадами (і сильними сторонами теж); що це все-таки просто люди, а не небожителі. Але політики дуже ображались на ці знімки – коли ти фотографуєш, як вони в носі колупаються, цілуються, курять і так далі,

– розповів він.

Фото українських політиків у 90-ті



Петро Порошенко та Віктор Ющенко, 1997



Юлія Тимошенко, 2004



Юхим Звягільський, 1995



Павло Лазаренко, 1993



Віктор Пінчук, 1999

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Дмитро Корчинський, 1991

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Леонід Кучма і Степан Хмара, 1994



Мустафа Джемілєв, 1992



В'ячеслав Чорновіл, 1993



Леонід Кравчук, 2002



Леонід Кравчук та Іван Плющ, 1991

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