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      Як виглядали українські політики в 90-х: фото, що вас здивують

      -
      Фото українських політиків з 90-х / maximum.fm

      Чимало імен політиків, частина з яких і сьогодні не зникають з екранів, досить гучно звучали ще в дев’яностих. За ці роки зміни видно не лише у політичних поглядах, але й образах політиків – однак не всіх.

      Протягом дев’яностих багато фото політиків зробив український фотограф Валерій Мілосердов. Світлини автора з’явилися в "Амнезії".

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      Фотограф зазначає, що у часи Радянського Союзу в політичній журналістиці панував офіціоз й було важко працювати з владою. За часів новосформованої незалежної України фіксувати на світлинах представників нової влади було цікаво, однак все одно не надто легко.

      Я застав цю першу демократичну хвилю нових політиків: коли зайшов Чорновіл, Кравчук, Плющ – вони були досить відкриті. Мені було цікаво показати їх як людей зі своїми вадами (і сильними сторонами теж); що це все-таки просто люди, а не небожителі. Але політики дуже ображались на ці знімки – коли ти фотографуєш, як вони в носі колупаються, цілуються, курять і так далі,
      – розповів він. 

      Фото українських політиків у 90-ті

      Порошенко та Ющенко
      Петро Порошенко та Віктор Ющенко, 1997

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко, 2004

      Звягільський
      Юхим Звягільський, 1995

      Лазаренко
      Павло Лазаренко, 1993

      Пінчук
      Віктор Пінчук, 1999

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      Корчинський
      Дмитро Корчинський, 1991

      Кучма і Хмара
      Леонід Кучма і Степан Хмара, 1994

      Джемілєв
      Мустафа Джемілєв, 1992

      Чорновіл
      В'ячеслав Чорновіл, 1993

      Кравчук
      Леонід Кравчук, 2002

      Леонід Кравчук Іван Плющ
      Леонід Кравчук та Іван Плющ, 1991

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: В’ячеслав Чорновіл Мустафа Джемілєв Віктор Ющенко Леонід Кравчук Віктор Пінчук Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Курйозні новини Новини України Новини політики
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