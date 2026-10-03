"Деньги нужны срочно": ЕС отказал Украине в финансовой помощи, – FT

Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке этого года. ЕС требует, чтобы Киев сначала выполнил обещанные реформы, необходимые для получения дальнейшего финансирования.

В то же время украинскому парламенту сложно принять эти реформы, пишет The Financial Times.

Почему ЕС отказывается предоставить Украине дополнительные средства?

Летом Украина заявила, что ей дополнительно требуется 27 миллиардов долларов на оборону, и попросила Еврокомиссию помочь покрыть эту сумму.

В частности, Киев хотел досрочно получить часть 90-миллиардного еврокредита, который ЕС одобрил в конце прошлого года. Эти деньги должны были покрыть значительную часть финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.

При условии выполнения реформ Украина могла получать до 45 миллиардов евро в год.

Однако в 2026 году Киев получит лишь 15,7 миллиарда евро, в частности из-за задержек с проведением необходимых реформ.

Среди них – отмена льготы по НДС для небольших посылок и новые правила налогообложения цифровых платформ. Парламент уже принял соответствующие законопроекты.

В то же время в них добавили спорную поправку, которая ослабляет правила для политически значимых лиц (PEP).

ЕС, напротив, требовал ужесточить эти правила для борьбы с коррупцией.

Если поправка будет окончательно утверждена, Украина может не выполнить одно из условий для получения финансирования от ЕС.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили письмо председателю Верховной Рады. В нем они подчеркнули, что Украина все еще может получить дополнительную финансовую помощь в 2026 году, если проведет необходимые реформы.

Они отдельно отметили, что нельзя ослаблять украинские правила в отношении политически значимых лиц.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны дополнительные средства. В частности, для наращивания производства дронов и средств перехвата в преддверии зимы.

Он отметил, что во время войны реформы не всегда можно проводить по обычному графику. "Мы должны защищаться сейчас, и с некоторыми решениями, в частности финансовыми, нельзя ждать", – сказал политик.

Однако Брюссель отказался досрочно предоставить Украине средства, предусмотренные на 2027 год. Вместо этого ЕС призвал Киев выполнить условия, которые могут разблокировать около 34 миллиардов евро помощи в этом году.

В совместном заявлении Украины и Еврокомиссии от 1 октября говорится, что стороны определили способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины в 2026 году. Также они подтвердили шаги, необходимые для своевременного получения средств.