Кремлевская пропаганда не пройдет: YouTube запустил блокировку государственных медиа России

YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, принадлежащих государственным медиа России. О жестком решении компании сообщили 11 марта.

Об этом, в частности, рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сейчас полный список заблокированных пропагандистов неизвестен.

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Исключений не будет

Блокирование государственных информационных ресурсов агрессора распространяется на все страны. Также блокируют каналы, связанные со СМИ России. Теперь они не смогут продолжить вещание на платформе даже для жителей своей страны.

Мы блокируем доступ к ютуб-каналам, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру. Это решение вступает в силу немедленно,

– заявили в компании.

Следует отметить, что накануне в Google, которому принадлежит этот видеохостинг, существенно ухудшили положение всех авторов из России. Сейчас там полностью перестали продавать рекламу. Поэтому блогерам и сайтам страны-оккупанта стало значительно труднее монетизировать свой контент.

Заметьте – В России заблокировали большинство сайтов и СМИ Украины: смотрите видео