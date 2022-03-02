YouTube заблокировал канал одного из главных пропагандистов Кремля

Один из главных пропагандистов Владимира Путина Владимир Соловьев получил "бан" от YouTube. Канал так называемого журналиста заблокирован после санкций Евросоюза.

Назывался пропагандистский канал Соловьев Live, где рупор Путина транслировал свои идеи. Теперь жителям Европы он не доступен.

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Канал Соловьева – недоступен для ЕС

В Европе при попытке зайти на "Соловьев Live" появится надпись "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране". Также под санкции ЕС попала еще одна известная пропутинская медийница – Маргарита Симоньян. В Брюсселе решили, что за фейки и лживую информацию интернет-ресурсы пропагандистов должны быть недоступны для зрителей.

Между тем, в самой России блокируют и штрафуют те медиа, которые называют "специальную операцию" войной. Дошли руки и до YouTube. Уже заблокирован домен сервиса, отвечающий за загрузку контента.

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