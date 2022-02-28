YouTube заблокировал рашистские пропагандистские каналы в Украине
Источник:фейсбук Минцифры
YouTube заблокировал рашистские пропагандистские каналы в Украине. Под запрет трансляции попали "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", "Телеканал Звезда" и другие.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации на своей странице в фейсбуке. Как говорится, "российская пропаганда – иди на*уй".
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
YouTube заблокировал рашистскую пропаганду в Украине
Доступ к так называемым "информационным телеканалам" орков, которые нагло врут, прикрывая зад российскому диктатору, был заблокирован 28 февраля. Под запрет трансляции на территории суверенной и независимой Украины на платформе YouTube, в частности, попали:
- "Россия 1";
- "Первый канал";
- "Россия 24";
- "РИА Новости",
- РБК;
- TASS;
- "Телеканал Звезда" и ряд других российских говнопомоек.
Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля,
– подчеркнули в Минцифре.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
Полное сообщение Минцифры в фейсбуке:
Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно следуют по маршруту российского военного корабля.
Украина победит!