YouTube заблокировал рашистские пропагандистские каналы в Украине. Под запрет трансляции попали "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", "Телеканал Звезда" и другие.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации на своей странице в фейсбуке. Как говорится, "российская пропаганда – иди на*уй".

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YouTube заблокировал рашистскую пропаганду в Украине

Доступ к так называемым "информационным телеканалам" орков, которые нагло врут, прикрывая зад российскому диктатору, был заблокирован 28 февраля. Под запрет трансляции на территории суверенной и независимой Украины на платформе YouTube, в частности, попали:

"Россия 1";

"Первый канал";

"Россия 24";

"РИА Новости",

РБК;

TASS;

"Телеканал Звезда" и ряд других российских говнопомоек.

Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля,

– подчеркнули в Минцифре.

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Полное сообщение Минцифры в фейсбуке: