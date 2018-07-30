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YouTube для Android получил темную тему: как ее активировать

19 Читати новину українською
YouTube для Android получил темную тему: как ее активировать
YouTube для Android получил темную тему: как ее активировать / AppleInsider

Приложение YouTube для Android получило темную тему. Стоит отметить, что такие изменения ранее уже получила web-версия видеохостинга, а затем разработчики обновили и приложение для iOS. Около двух месяцев iOS-пользователи имели доступ к темной теме, в то время как владельцы Android-устройств не понимали, почему их версия программы не получает долгожданных обновлений.

Об этом сообщает 9to5google.

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28 июля эксперты сообщили о том, что компания начала распространение темной темы YouTube для Android.

Для того, чтобы включить, необходимо обновить программу YouTube, в настройках программы перейти в раздел основных параметров. Здесь вы и найдете переключатель темной темы.

Як активувати темну тему в додатку YouTube для Android
Как активировать темную тему в приложении YouTube для Android

Стоит отметить, что темная тема крайне полезна в любое время суток. Если бы тема была черной, в дневное время суток уставали бы глаза. Здесь же речь идет о темно-сером фоне, который идеально подходит как для дня, так и для использования в полной темноте.

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Теги: Техно Интернет Приложения Android YouTube
Источник: 24 Канал
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