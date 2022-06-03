За 100 дней российские оккупанты убили в Украине 261 ребенка: выросло количество раненых
По меньшей мере, 261 украинский ребенок погиб от рук российских оккупантов. Такое количество жертв зафиксировано всего за 100 дней войны.
Число раненых детей возросло до 463. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 3 мая.
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Выросло количество раненых детей
Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 3 июня 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых – 463,
– говорится в сообщении.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении еще 3 детей в Мариуполе Донецкой области.
Данные не окончательны, ведь определить количество жертв и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, крайне трудно.
В каких областях детей пострадало больше всего
- Донецкая – 187;
- Киевская и город Киев – 132;
- Харьковская – 112;
- Черниговская – 68;
- Луганская и Херсонская – 52;
- Николаевская – 47;
- Запорожская – 29;
- Сумская – 17;
- Житомирская – 15.
В результате непрерывных бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. Среди них – 182 разрушены полностью.
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Последние новости о пострадавших детях в Украине
- 31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.
- Также стало известно о гибели еще 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Там же российские кафиры ранили еще 14 несовершеннолетних.
- 29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения.
- 26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.
- 25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.
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