За 100 дней войны "эксперты" и пропагандисты Кремля трижды меняли риторику по поводу войны

Из-за провалов русской армии на украинском фронте, российские пропагандисты были вынуждены несколько раз менять риторику по поводу захватнической войны.

Как изменялась пропаганда России в течение 100 дней войны

В первые три недели войны российские пропагандисты и власти заявляли, что в Украине идет спецоперация для денацификации и демилитаризации. Но говорили, что оккупируют стране через несколько недель и все идет четко по плану.

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Такие целые войны быстро изменились из-за провала "блицкрига". В конце марта российские власти заявили об "уничтожении военного потенциала Украины" и "полном прекращении снабжения украинских войск ракетами и боеприпасами".

После этого основой целью второго этапа спецоперации Кремль объявил установление контроля над Донецкой и Луганской областями. Они начали говорить, что "спецоперации" превентивно сорвала широкомасштабное наступление ВСУ на "ЛНР" и "ДНР" смещала внимание с захвата всей страны на "освобождение" Донбасса.

Несостоятельность захвата Донецкой и Луганской области к 9 мая заставила кафиров сменить риторику. Неудачное наступление врага почти по всем направлениям и помощь Украине переросли в истории об "американских биолабораториях" и угрозах ядерным оружием.

Третий этап – медленная оккупация Донбасса и оборона оккупированного юга. Во время него русские пропагандисты начали готовить население России к неожиданному военному поражению. Чтобы умалить позор от возможного проигрыша, войну обсуждают как вооруженное противостояние России со всеми странами ЕС и НАТО.

Пропаганда разгоняет следующие тезисы:

"Россия воюет против всего цивилизованного мира";

"В Украине военные мотивированы, потому что воюют за свою Родину";

"У России ограничены возможности по материально-техническому обеспечению своего войска";

"Поддержка Китая и Индии не безусловна";

"В целом ситуация, в которой оказалась Россия, не является нормальной и из нее нужно выходить";

"Мы всех победим ядерной атакой, нужно о чем-то договариваться, но капитуляция невозможна".

Умолчание потерь

Разговоры о потерях русской армии тоже менялись. В конце марта минобороны России признавало гибель 1351 своих военных, то сегодня российские пропагандисты говорят иначе, они убеждают население, что войска практически не понесут потери из-за смены тактики

Тезисы иностранных пропагандистов

Войну в Украине в пользу России комментировали в большинстве своем эксофицер и политики. Около 40 западных экспертов продвигали 3 нарратива: сеть биологических лабораторий в Украине, НАТО и США, которые спровоцировали Россию на уничтожение украинцев и неизбежную победу армии России.

В первый месяц эксперты пытались обосновать нападение России и рассказывали о разработке в Украине оружия массового поражения, направленного исключительно на россиян

В марте – апреле пропаганда России из-за бывших военных США и Европы пыталась переложить вину за агрессию на НАТО и США, отмечая, что "Запад продолжает провоцировать Россию на еще большую агрессию". В мае те же западные эксперты просили США и ЕС склонить Украину к капитуляции.

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