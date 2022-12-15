В 100 метрах от ОВА: россияне ударили по центру Херсона и убили 2 человека

Российские военные продолжают терроризировать украинцев на деоккупированных территориях. 15 декабря враг попал в центр Херсона. В результате очередной атаки погибли два человека.

В Херсоне неспокойно с самого утра. Около 11:00 стало известно, что враг совершил обстрел города. Оккупанты попали недалеко от сооружения ОВА. Известно, что в результате атаки россиян погибли люди.

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Целое утро в Херсонской области раздаются взрывы

В местных телеграмм-каналах о взрывах сообщали в 09:49, в 10:12. А уже в 11:01 появилось сообщение, в котором рассказали о прилете. Оно сопровождалось фотографией, на которой можно увидеть вражеский снаряд, застрявший в асфальте.



Вражеский снаряд торчит из земли в Херсоне / Фото из телеграм-каналов​

Вскоре информацией по поводу обстрела поделился заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он отметил, что оккупанты попали в центр Херсона. Прилет зафиксировали в 100 метрах от сооружения ОВА, которое накануне атаковали российские военные.

К сожалению, поступила информация, что два человека погибли. На месте уже работают все экстренные службы.

Россияне не прекращают атаковать Херсонщину

Как отметил глава ОВА Ярослав Янушевич, за минувшие сутки враг 86 раз обстреливал территорию области. Открывал огонь из артиллерии, РСЗО, танков, минометов, а также БпЛА.

Массированным атакам российских военных подверглись жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в судостроительный завод, учебное заведение, склады, помещения издания газеты, школу, магазин, сооружение Херсонской ОВА, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки россияне унесли жизни у 3 жителей области, среди них – 8-летний мальчик. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.