За 13 дней войны в Украине погибли 22 полицейских, 7 пропали без вести

Украинские полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения и обеспечивать порядок в городах.

Однако, как сообщает Национальная полиция Украины, на службе за время войны 88 полицейских получили тяжелые ранения, 7 пропали без вести.

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Общая статистика потерь за 13 дней войны

"Украинские полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения, фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блокпостах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству", – информирует Нацполиция.

К сожалению, за тринадцать дней войны погибли 22 полицейских, 88 получили ранения, 7 – без вести исчезли, 3 – взяты в плен. Все – при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу.

Чтобы помочь семьям, которые потеряли близких людей, Нацполиция собирает средства. Все реквизиты доступны по ссылке.

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