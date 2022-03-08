Однак, як повідомляє Національна поліція України, на службі за час війни, 88 поліцейських отримали тяжкі поранення, 7 зникли безвісти.

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"Українські поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блок-постах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству", – інформує Нацполіція.

На жаль, за тринадцять днів війни загинуло 22 поліцейські, 88 отримали поранення, 7 – безвісно зникли, 3 – взяті у полон. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу.

Щоб допомогти сім'ям, які втратили близьких людей, Нацполіція збирає кошти. Усі реквізити доступні за посиланням.

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