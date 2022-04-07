За 2 дня 500 человек из бригады в пакетах привезли, – перехвачен разговор российских оккупантов

Россия потеряла в войне против Украины уже почти 19 тысяч человек. Информацию о том, что оккупанты теряют много военных, подтверждают перехваченные разговоры российских военных.

Россия бросает на фронт срочников

СБУ удалось перехватить разговор российского военного со знакомой женщиной. На вопрос, где он находится, россиянин ответил, что в аду – в Украине.

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Оккупант пожаловался на свое руководство и заявил, что о них даже не упоминают.

Обо мне здесь совсем забыли вообще. Они недели две думали, что мы уже погибли,

– сказал враг.

Перехваченный разговор оккупанта подтвердил, что Россия отправляет на войну срочников. "Здесь пи**ец!", – кратко описал ситуацию россиянин.

Девушка рассказала собеседнику, что российская пропаганда заявляет о малом количестве погибших военных РФ. На это оккупант рассмеялся и заявил о больших потерях.

В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут…

– сказал российский снайпер.

Враг также подтвердил, что россияне обстреливают мирное население и оккупировали поселок. "Вот сейчас дом заняли. Здесь в нем гражданские жили... Мы их выгнали нах*уй", – признался оккупант.

В конце разговора он отметил, что его товарищи пьяны. Россиянин сказал, что ждет ротации, чтобы вернуться домой и написать заявление на увольнение.

Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь,

– резюмировал террорист армии РФ.

Видео перехваченного разговора

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