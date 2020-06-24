За 2 дня на Прикарпатье выпали более 2 месячных норм осадков: синоптики
Из-за сильных ливней в Ивано-Франковской области за 2 суток выпало рекордное количество осадков – 200 или 235 миллиметров. Это – вдвое больше нормы.
Для этого региона это достаточно большое количество осадков. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в интервью "Радио Свобода".
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Она добавила, что ранее на Прикарпатье такое количество осадков было в пределах нормы, однако за последние 20 лет таких осадков не наблюдалось.
Это достаточно большие, экстремальные осадки, которые выпадали в Ивано-Франковской области за двое суток. Это до 2 – 2,5 месячных норм практически за весь этот дождливый период. За двое суток это достаточно большое количество осадков,
– сказала Голеня.
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Ужасные последствия непогоды на Западной Украине
- Несколько дней Западную Украину накрывали мощные ливни. Из-за этого в нескольких населенных пунктах наводнения смыли дороги и мосты, затопили дома и хозяйства.
- На Ивано-Франковщине 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. В результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств.
- Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.