Из-за сильных ливней в Ивано-Франковской области за 2 суток выпало рекордное количество осадков – 200 или 235 миллиметров. Это – вдвое больше нормы.

Для этого региона это достаточно большое количество осадков. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в интервью "Радио Свобода".

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Она добавила, что ранее на Прикарпатье такое количество осадков было в пределах нормы, однако за последние 20 лет таких осадков не наблюдалось.

Это достаточно большие, экстремальные осадки, которые выпадали в Ивано-Франковской области за двое суток. Это до 2 – 2,5 месячных норм практически за весь этот дождливый период. За двое суток это достаточно большое количество осадков,

– сказала Голеня.

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