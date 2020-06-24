За 2 дні на Прикарпатті випала 2,5-місячна норма опадів: синоптики
Через сильні зливи в Івано-Франківській області за 2 доби випала рекордна кількість опадів – 200 чи 235 міліметрів. Це дорівнює до 2 – 2,5 місячних норм.
Для цього регіону це досить великі опади. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Вона додала, що раніше на Прикарпатті така кількість опадів була у межах норми, проте за останні 20 років таких опадів не спостерігалося.
Це досить великі, екстремальні опади, які випадали в Івано-Франківській області за дві доби. Це до 2 – 2,5 місячних норм практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів,
– сказала Голеня.
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