Через сильні зливи в Івано-Франківській області за 2 доби випала рекордна кількість опадів – 200 чи 235 міліметрів. Це дорівнює до 2 – 2,5 місячних норм.

Для цього регіону це досить великі опади. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо Захід України під водою: зруйновані дороги й підтоплені будинки – фото, відео

Вона додала, що раніше на Прикарпатті така кількість опадів була у межах норми, проте за останні 20 років таких опадів не спостерігалося.

Це досить великі, екстремальні опади, які випадали в Івано-Франківській області за дві доби. Це до 2 – 2,5 місячних норм практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів,

– сказала Голеня.

Зверніть увагу Максимальний паводок очікують 25 червня: вода у Дністрі підніметься до 9 метрів

Жахливі наслідки негоди на Західній Україні