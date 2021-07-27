За 2 года уменьшилось количество сторонников предоставления Томоса ПЦУ: опрос

В 2021 году предоставление Томоса Православной церкви Украины поддерживают 45% граждан. В предыдущие годы эта цифра достигала 47 – 50%.

Однако с 2020 года уменьшилось количество украинцев, не поддерживающих Томос – с 24% до 19%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Поддерживают ли украинцы предоставление Томоса ПЦУ

Скорее да – 45%;

Скорее нет – 19%;

Мне это безразлично – 31%;

Затрудняюсь ответить – 4%.

Больше всего поддерживают автокефалию ПЦУ жители Запада – 59%, меньше всего – Востока – 26%. Преимущественно благосклонны к Томосу люди в возрасте 50 – 59 лет. Таких 55%. Чем моложе украинцы, тем меньше уровень поддержки.

Кстати, 50% верующих УПЦ МП выступили против Томоса. Зато 64 – 66% прихожан ПЦУ и греко-католиков – "за".

Электоральные симпатии

Больше всего сторонников предоставления Томоса ПЦУ среди избирателей "Европейской Солидарности", "Голоса", "Украинской стратегии" и тому подобное. Меньше всего – среди электората "Оппозиционной платформы", партии Мураева "Наши" и партии "Шария".

Опрос провели 23 – 25 июля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.