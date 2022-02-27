За 2 суток в Украине мобилизовали почти 100 тысяч граждан, – Залужный

Только за двое суток в Украине удалось мобилизовать 100 тысяч человек. Половина из них – резервисты сил Территориальной обороны.

Об этом сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинская армия – очень сильная.

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Ежедневно силы украинской армии крепнут, – Залужный

Нам противостоит одна из величайших армий мира. Но мы сильнее!

И каждый день наши ряды крепнут,

– подчеркнул Залужный.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. На время войны каждый из них будет получать по 100 тысяч гривен в месяц. При этом президент подчеркнул, что наши защитники воюют не за деньги, а за то, чтобы было "сегодня" и "завтра".

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