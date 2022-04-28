За 27 апреля Воздушные силы и Сухопутные войска сбили 8 воздушных целей россиян

28 апреля 2022 , 00:48
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Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.

Кроме того, украинские бойцы продолжают ликвидировать захватчиков. Всего с начала войны они уничтожили 22,4 тысячи оккупантов.

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Защитники за сутки сбили 8 воздушных целей

Подразделения зенитных ракет Воздушных Сил и Сухопутных войск 27 апреля сбили 8 воздушных целей:

  • 1 самолет (вероятно, Су-34);
  • 1 крылатую ракету;
  • 6 БпЛА ОТР.

Авиация воздушных сил продолжает выполнять специальные задания в небе Украины. Защитники осуществляют перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и наносят воздушные удары по оккупантам.


Защитники сбили крылатую ракету оккупантов / Фото Командования Воздушных Сил ВСУ

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Автор: Ольга Котів