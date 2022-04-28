За 27 апреля Воздушные силы и Сухопутные войска сбили 8 воздушных целей россиян
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.
Кроме того, украинские бойцы продолжают ликвидировать захватчиков. Всего с начала войны они уничтожили 22,4 тысячи оккупантов.
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Защитники за сутки сбили 8 воздушных целей
Подразделения зенитных ракет Воздушных Сил и Сухопутных войск 27 апреля сбили 8 воздушных целей:
- 1 самолет (вероятно, Су-34);
- 1 крылатую ракету;
- 6 БпЛА ОТР.
Авиация воздушных сил продолжает выполнять специальные задания в небе Украины. Защитники осуществляют перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и наносят воздушные удары по оккупантам.
Защитники сбили крылатую ракету оккупантов / Фото Командования Воздушных Сил ВСУ
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