За 27 апреля Воздушные силы и Сухопутные войска сбили 8 воздушных целей россиян

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери. В частности, 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.

Кроме того, украинские бойцы продолжают ликвидировать захватчиков. Всего с начала войны они уничтожили 22,4 тысячи оккупантов.

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Защитники за сутки сбили 8 воздушных целей

Подразделения зенитных ракет Воздушных Сил и Сухопутных войск 27 апреля сбили 8 воздушных целей:

1 самолет (вероятно, Су-34);

1 крылатую ракету;

6 БпЛА ОТР.

Авиация воздушных сил продолжает выполнять специальные задания в небе Украины. Защитники осуществляют перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и наносят воздушные удары по оккупантам.



Защитники сбили крылатую ракету оккупантов / Фото Командования Воздушных Сил ВСУ

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