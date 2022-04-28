Окрім цього, українські бійці продовжують ліквідувати загарбників. Загалом від початку війни вони знищили 22,4 тисячі окупантів.

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Захисники за добу збили 8 повітряних цілей

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ 27 квітня збили 8 повітряних цілей:

  • 1 літак (ймовірно, Су-34);
  • 1 крилату ракету;
  • 6 БпЛА ОТР.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання в небі України. Захисники здійснюють перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та завдають повітряних ударів по окупантах.

За 27 квітня Повітряні сили та Сухопутні війська збили 8 повітряних цілей росіян
Захисники збили крилату ракету окупантів / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

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