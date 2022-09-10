За 3 дня защитники Украины уничтожили воздушные цели россиян более чем на 150 миллионов долларов

Украинские защитники ликвидировали воздушные цели противника на 157,5 миллиона долларов. Произошло это через 3 дня. И речь здесь не только о средствах воздушного нападения оккупантов.

В Командование Воздушных сил ВСУ доложили, что наши бойцы в течение 5 – 7 сентября уничтожили крылатые ракеты, самолеты и вертолеты врага.

Важно Мощное наступление продолжается: в ISW обнародовали новые данные об освобожденных территориях на Харьковщине

Сколько денег потеряла Россия

Как известно, одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении России – крылатая ракета Х-101. 5 сентября оккупанты запустили 6 таких ракет по территории Украины. Ориентировочная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу, то есть всего противник потерял 78 миллионов долларов.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тысяч долларов;

2 ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 миллиона долларов и ударный вертолет Ми-24 (12,5 миллиона долларов);

3 штурмовика Су-25 на сумму 33 миллиона долларов;

10 беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" - 1 миллион долларов.

Итак, по ориентировочным подсчетам только в небе за 3 суток войны, потери русской армии составили: 157,5 миллиона долларов. Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как на небе, так и на земле,

– подчеркнули в Командовании Воздушных сил.

Там добавили, что россиянам стоит задуматься, почему они живут так плохо, почему большинство страны не газифицирована, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу.

"Потому, что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще – роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов, вместо экономического развития страны", – подчеркнули в Командовании Воздушных сил.

Достижения наших ВСУ

В Генштабе напомнили, что за последние дни наши бойцы освободили более тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов. На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров.

Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области,

– отчитались в Генштабе.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 33 удара. Как следствие удалось:

уничтожить склад боеприпасов,

нанести поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях за сутки уничтожили 2 БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

ВСУ освободили более 30 населенных пунктов на Харьковщине: смотрите видео