За 4 дня до вторжения в Украину: СМИ обнародовали записи разговора Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон часто звонил Путину не только после полномасштабного вторжения. Активный диалог с диктатором он вел и до 24 февраля.

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину президент Франции Эммануэль Макрон звонил Владимиру Путину. Разговор состоялся 20 февраля и касался Минских соглашений.

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О чем говорил Макрон с российским диктатором

Макрон хотел обсудить с Путиным выполнение Минских соглашений. Он попросил российского диктатора высказать свое видение ситуации и четко сказать о своих дальнейших намерениях.

Путин попытался свалить всю вину на Зеленского, мол, тот "ничего не делает" и "лжет Макрону". Затем Путин решил атаковать и обвинил Макрона в желании пересмотреть Минские договоренности. Тот стал горячо протестовать.

Понятия не имею, где учился ваш юрист. Я смотрю прямо на текст договоренностей и пытаюсь их применить,

– заявил Макрон.

Путин решил продолжать играть знакомую пластинку и ныть о том, что пророссийские боевики "не слышат". Макрон возразил, что на позиции сепаратистов всем "плевать", ведь они не являются стороной Минских соглашений.

В конце встречи Путин согласился на встречу и с Байденом, но добавил, что дату встречи нужно будет дополнительно обсудить. Также он заявил Макрону, что вообще находится в спортзале и собирается играть в хоккей.

Война России с Украиной: последние события

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Ровненской области. Их боеприпасы попали в два гражданских объекта. По предварительной информации жертв нет, на места происшествия уже отправились спасатели.

Лукашенко на встрече с Путиным "отличился" маразматическими заявлениями. По его мнению, запрет Литвы на транзит подсанкционных товаров – это объявление войны. Также он поплакался Путину о "напряженных отношениях" с Польшей и Литвой.

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. ВСУ держат оборону и мешают врагу продвигаться вглубь Украины, в частности, к административным границам Донецкой и Луганской областей.

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