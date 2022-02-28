За 4 суток Укроборонпром передал войску 600 ракет и почти столько же мино- и гранатометов
Источник:Национальная гвардия Украины
Укроборонпром в течение 4 суток войны оперативно передал технику защитникам Украины, чтобы уничтожать российских оккупантов. Ее получили Минобороны, Нацгвардия, Госпогранслужба, ТрО и другие силовые структуры.
В Укроборонпроме также отметили, что кроме сборки и ремонта нашей техники – они готовы ремонтировать трофейную. Об этом уже даже успели договориться с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
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Что получили защитники
Итак, за 100 часов войны против российской орды предприятия государственного концерна "Укроборонпром" передали:
- военную технику, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – больше чем 50 единиц;
- специальную, грузовую и легковую автомобильную технику – 45 единиц;
- минометы и гранатометы – 574 единиц;
- другое вооружение различных систем и калибров – более 170 единиц;
- ракеты – около 600 единиц;
- другие боеприпасы – 105 тысяч единиц;
- взрывные устройства – 12 тысяч единиц.
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Полный текст сообщения Национальной гвардии Украины:
За 100 часов войны против российских оккупантов предприятиями ГК "Укроборонпром" передано в Министерство обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, территориальной обороны ВС Украины и других силовых структур:
Военная техника, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.
Специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.
Минометы и гранатометы – 574 ед.
Другое вооружение различных систем и калибров – более 170 ед.
Ракеты – около 600 ед.
Другие боеприпасы – 105 тыс. ед.
Взрывные устройства – 12 тыс. ед.
Кроме сборки и ремонта нашей техники – готовы к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генеральным штабом ВСУ.