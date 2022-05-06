За 5 – 7 дней проблема с топливом исчезнет, – КГГА

В условиях военного времени в Украине есть дефицит определенных товаров по разным причинам. В частности, сейчас есть проблема с нефтепродуктами, впрочем, вскоре ее должны решить.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. По его словам, в общем, ситуация с топливом в столице такая же, как и по всей территории Украины.

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"Сейчас действительно проблема с нефтепродуктами – это касается дизельного топлива и бензина. В то же время на заправках он есть, но сети отпускают не более 10 – 20 литров на руки", – отметил Поворозник.

Проблема с топливом исчезнет

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину была схожая ситуация с дефицитом продовольствия. Тогда такие же очереди были в продуктовых магазинах.

Впрочем, сетям совместно с представителями власти удалось наладить поставки еды и сбить этот ажиотаж. После этого все настроилось. По его мнению, тоже самое будет с нефтепродуктами.

Я абсолютно убежден, что буквально через 5 – 7 дней проблема с топливом исчезнет,

– заявил Поворозник.

Причины нехватки топлива

Замглавы КГГА назвал причины нехватки топлива. Во-первых, это разбомбленные Россией хранилища нефтепродуктов. Во-вторых, изменение мест их поставки в Украину.

Ни для кого не секрет, что в Украине в довоенное время 80% – 90% составляли белорусские бензин и дизтопливо,

– отметил Поворозник.

По его словам, сейчас это меняется. Он подчеркнул, что трейдеры справляются, однако для этого нужно время.

Власть работает над проблемой

Поворозник также добавил, что сейчас украинское правительство предусматривает стратегические направления. Поэтому примет все решения, чтобы бензин на заправках появился.

"Хочу заметить, что у нас исчез бензин, но не исчезла платежеспособность. Люди готовы платить за горючее, если оно им нужно", – отметил Поворозник.

Обеспечение Киева

Кроме того, замглавы КГГА подчеркнул, что для поддержания жизнедеятельности – Киев горючим обеспечен. По его словам, власти с начала полномасштабного вторжения создали необходимые запасы.

В то же время, Поворозник добавил, что в столице исправно функционирует общественный транспорт. Поэтому проблем с перемещением по городу нет.

Дефицит горючего в Украине: последнее

В последние недели в Украине усилилась проблема с дефицитом топлива. Сейчас правительство планирует поднять цены на него, однако, вероятно, это не решит проблему.

В связи с нехваткой бензина и дизтоплива крупные сети АЗС ввели ограничения. Речь идет о покупке всего от 5 до 30 литров топлива в одни руки в зависимости от условий сети.

В среду, 4 мая, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей обсудили вопросы дефицита топлива. По результатам встречи правительство пообещало вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля.

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