За 5 суток войны в Украину вернулись 80 тысяч граждан, из которых большинство – мужчины
Источник:ГПСУ
Сотни тысяч украинцев пересекли западную границу из-за войны, которую начала Россия на украинской территории. Однако есть и те украинские граждане, которые возвращаются домой во время опасности.
Пограничники отметили, что за 5 суток агрессии в Украине на родину вернулись 80 тысяч украинцев. Большинство из них – мужчины.
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Патриоты возвращаются, чтобы вступить в ВСУ
Патриоты, которые работали или временно проживали за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!
– рассказали в ГПСУ.
Какова ситуация на западных границах на выезд:
- За сутки 28 февраля государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.
- Сейчас в очередях находятся около 8 тысяч автомобилей.
- На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовало почти 96 тысяч человек. В частности, границу в Польшу пересекли почти 61 тысяча человек, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.
В ГПСУ отметили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны.
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