За 6 дней украинскую границу пересекли почти 3000 грузовиков, ввезли 20 тысяч тонн гумпомощи.

Российский оккупант пытается создать гуманитарный кризис сразу в нескольких городах нашей страны. Партнеры Украины помогают выстоять и оказывают гумпомощь.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что только за последние 6 дней украинскую границу пересекли почти 3 тысячи грузовиков, сообщает 24 канал.

Стоит внимания Из Венгрии приехали 10 грузовиков гумпомощи

Сообщается, что в Украину ввезли 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Что предусмотрено гуманитарной помощью:

продукты питания;

одежда;

медикаменты;

медицинские средства.

Премьер-министр Украины отметил, что правительство направляет помощь в регионы.

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