За 6 дней украинскую границу пересекли почти 3000 грузовиков, ввезли 20 тысяч тонн гумпомощи.
8 марта 2022 , 16:45Читати новину українською
Российский оккупант пытается создать гуманитарный кризис сразу в нескольких городах нашей страны. Партнеры Украины помогают выстоять и оказывают гумпомощь.
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что только за последние 6 дней украинскую границу пересекли почти 3 тысячи грузовиков, сообщает 24 канал.
Стоит внимания Из Венгрии приехали 10 грузовиков гумпомощи
Сообщается, что в Украину ввезли 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Что предусмотрено гуманитарной помощью:
- продукты питания;
- одежда;
- медикаменты;
- медицинские средства.
Премьер-министр Украины отметил, что правительство направляет помощь в регионы.
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