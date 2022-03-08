Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що тільки за останні 6 днів український кордон перетнули майже 3 тисячі вантажівок, повідомляє 24 канал.
Варте уваги З Угорщини приїхали 10 вантажівок гумдопомоги
До України ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Що передбачено гуманітарною допомогою:
- продукти харчування;
- одяг;
- медикаменти;
- медичні засоби.
Прем'єр-міністр України зазначив, що уряд спрямовує допомогу в регіони.
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