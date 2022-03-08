Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що тільки за останні 6 днів український кордон перетнули майже 3 тисячі вантажівок, повідомляє 24 канал.

Варте уваги З Угорщини приїхали 10 вантажівок гумдопомоги

До України ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Що передбачено гуманітарною допомогою:

продукти харчування;

одяг;

медикаменти;

медичні засоби.

Прем'єр-міністр України зазначив, що уряд спрямовує допомогу в регіони.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!